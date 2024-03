Gabriel Medina é campeão do ISA e se garante na Olimpíada

Semifinal

Destaque no sábado com três notas acima de nove, Yago Dora foi eliminado logo na primeira bateria do dia. Com isso, a única chance que restava ao Brasil para conseguir a vaga extra para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 era com Gabriel Medina conquistando o título do ISA Games. Mas isso só não bastava. Para assegurar a classificação, o brasileiro precisava ser campeão e torcer para que nenhum francês ficasse com o vice-campeonato.

Com isso na cabeça, Gabriel Medina entrou com tudo na semifinal contra os franceses Kauli Vaast e Joan Duru e o peruano Alonso Correa. Logo de cara, o tricampeão mundial deu um aéreo que lhe valeu uma nota 7,50. Em seguida, conseguiu um 6,33 e disparou na liderança da bateria com 13,83, enquanto os adversários mal tinham ainda conseguido pontuar.

Aos poucos, os franceses começaram a entrar na disputa. Kauli Vaast conseguiu um 5,90, seguido por um 7,17 de Joan Duru. O peruano Alonso Correa foi o último a encaixar uma boa onda, mas a nota não passou de 5,57.

Com um aéreo digno de Gabriel Medina, Kauli Vaast conseguiu a melhor onda da bateria e atingiu 7,57. Apesar disso, não ultrapassou o brasileiro. No somatório, o francês chegou a 13,47, apenas 0,36 atrás do brasileiro. Os dois garantiram a classificação para a final, enquanto Alonso Correa (11,77) e Joan Duru (11,50) foram para a repescagem.

Final

Apesar de ter sido derrotado na bateria anterior, Joan Duru ficou em segundo lugar na última bateria da repescagem com 13,10 e se classificou para a final junto com o marroquino Ramzi Boukhiam, que venceu com 14,34.