Fã de Vinícius Rodrigues faz 3° tempo do mundo nos 100m

No paradesporto desde 2018, Luís Felipe Rosin acumula participações em competições nacionais e já compôs a Seleção Brasileira de atletismo paralímpico no Grand Prix de Paris, em 2022. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, o atleta se mudou para Joinville, Santa Catarina, aos seis anos. No início de sua trajetória no esporte, ele foi presenteado com uma sapatilha por Vinícius Rodrigues, velocista da classe T63 (atletas que também usam prótese), medalhista de prata nos 100m nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 e que participou do BBB no começo deste ano.

Inspiração

"Ele é uma grande inspiração para mim, tanto pelas medalhas como por sua carreira. Foi ele quem me deu minha primeira sapatilha de corrida, logo que soube da minha história. Fiz minhas primeiras provas graças ao Vinícius. E ele ter participado do BBB fez com que aumentasse a visibilidade para o esporte paralímpico. Mais pessoas vão se interessar por nós", disse Luís Felipe Rosin, que nasceu com má-formação na perna direita e teve que amputar parte dela para usar prótese.