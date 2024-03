Ex-BBBs na pista: Vini e PA correm em São Paulo

Vini de volta aos treinos e Paris-2024 Vinícius foi eliminado do reality em 23 de janeiro e está há três semanas treinando novamente já pensando na Paralimpíada de Paris. Ele é o atual vice-campeão nos 100m T63 e quer a medalha dourada. "A prova em si não dá para sentir muito porque é muito rápida", brincou o atleta após a bateria do Desafio de Atletismo. "?Mas é bom poder estar de volta, sentir essa emoção. Queria ter feito marco parto dos 12.50s ou 12.40s, mas também queria saber como meu corpo ia reagir ", contou. Antes mesmo dos Jogos Paralímpicos de Paris, Vinícius Rodrigues pretende disputar o Mundial de Atletismo em Kobe, no Japão, marcado para maio. Até lá, ele já acredita que o ritmo de antes do reality show volte ao que era. "Mais um mês ou dois e eu já começo a encaixar melhor. Vou dar trabalho para os gringos nas competições", analisou. Paulo André começa temporada com calma PA participou da edição de 22 do Big Brother Brasil e ficou em segundo lugar. Com três meses de confinamento, sem poder treinar adequadamente, o atleta demorou a voltar aos treinos de alta intensidade, competindo só em abril de 2023. Na mesma pista do Centro de Treinamento Paralímpico, ele competiu mas acabou com uma contratura no músculo posterior da coxa. Já em 2024, ele venceu a bateria das eliminatórias, mas assim como Vini Rodrigues, não disputou a final. Os atletas decidiram se poupar nesse início de temporada, para chegar bem nos Jogos de Paris-2024. "A gente tem que ser paciente. Na última temporada eu acabei passando do ponto quando voltei, acabei sentindo uma contração que não era o esperado, então hoje resolvi me poupar", explicou o velocista olímpico. Com a temporada oficialmente aberta, Paulo André deseja seguir treinando para buscar tempos melhores para poder, assim, disputar mais uma Olimpíada. "Hoje foi mais para sentir a pista, tinha bastante vento contra, o que foi ruim para nós velocistas. Fiz também uma prova bem conservadora. Nas próximas semanas tem mais competição, que o meu corpo vai estar mais 'quente', com mais treinos, que acredito que devo trazer bons resultados", explicou.