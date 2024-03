Brasileiros avançam nos playoffs do Fazza Championship

Começou a oitava edição do Fazza Para Archery World Ranking Tournament, que pode trazer mais três vagas a brasileiros nos Jogos Paralímpicos. Neste domingo (3), em Dubai, foi dia de ranqueamemto e das primeiras disputas nos playoffs para o tiro com arco recurvo no masculino e no composto feminino. Assim, seis paratletas nacionais competiram no primeiro dia, afiando a pontaria e mirando em Paris.

Os primeiros brasileiros que competiram foram Heriberto Roca e Luciano Rezende no ranqueamento do recurvo. Acertaram 592 e 536 pontos, ficando com a 19ª e 46ª colocações, respectivamente. No entanto, para infelicidade dos brasileiros, os dois paratletas caíram na mesma chave da primeira rodada dos playoffs. Então, Heriberto superou o companheiro com 6 pontos a 2, vencendo três sequências de flechadas, de virada, contra uma de Luciano. Desse modo, Heriberto será o único dos brasileiros na segunda eliminatória. Medirá forças contra Gholamreza Rahimi, do Irã.