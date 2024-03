Brasil fica em quinto na Copa das Nações em Wellington

Além da Irlanda, Israel, com quatro pontos perdidos, Canadá, com oito, Estados Unidos e Colômbia, com 12, também ficaram a frente do Brasil no round 1 da Copa das Nações. A Grã-Bretanha somou os mesmos 13 pontos perdidos dos brasileiros. Austrália, com 20, completou a lista de classificados para a rodada decisiva, enquanto México (24) e Nova Zelândia (24) foram eliminados.

Round 2

Na final da Copa das Nações, o Brasil começou com Eduardo Azevedo, que havia zerado o percurso na rodada inicial. Mas o cavaleiro não teve a mesma sorte, cometeu duas faltas e somou oito pontos. Apesar disso, a equipe se manteve subiu para o quinto lugar com 21 pontos perdidos no total porque Mark Bluman, o primeiro cavaleiro da Colômbia, não entrou para competir.

A segunda a ir para a pista foi Luciana Lóssio. Desta vez, no entanto, a ex-ministra do TSE não foi bem, cometeu quatro faltas e somou 16 pontos perdidos. Os próximos brasileiros a entrarem em ação precisavam ter resultados melhores para poder descartar o resultado dela. Apesar disso, o Brasil seguia em quinto lugar porque Israel, que já havia caído para quinto, desistiu da disputa, já que Ashlee Bond e Daniel Bluman resolveram abandonar a competição.

O terceiro brasileiro a competir na final foi Victor Luminatti. Com apenas uma falta cometida, manteve o resultado de Luciana Lóssio descartado, mas a chance de brigar por medalha àquela altura já estava bastante comprometida.

Na última rodad, com o título já garantido, a Irlanda se deu ao luxo de não competir com Cian O'Connor e comemorou a conquista da Copa das Nações com dez pontos perdidos. O Canadá ficou com o vice-campeonato com 20, os Estados Unidos foram os terceiros colocados com 24 e a Grã-Bretanha fechou em quarto com 25.