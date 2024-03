Yago Dora dá show e Brasil briga com França para ser campeão

No feminino, Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb, já classificadas para Paris-2024, caíram para a repescagem, mas o Brasil segue com chances de título por equipes. Assim como no masculino, se o país for campeão garante para Luana Silva a terceira vaga para os Jogos Olímpicos. Ao final do penúltimo dia de competição, a equipe brasileira está em segundo lugar e briga pelo título com a Espanha.

Eliminação de Filipinho e brilho de Medina e Yago

Apesar dos bons resultados, o dia não começou bem para o surfe brasileiro. O atual bicampeão mundial, Filipe Toledo, não conseguiu boas ondas e acabou eliminado na oitava rodada da repescagem. Em suas duas primeiras ondas, Filipinho somou 4,43 e 2,93. Depois disso, fez mais oito tentativas e não conseguiu melhorar seu resultado. Com isso, ficou em último lugar em sua bateria e deu adeus à competição.

Por outro lado, Yago Dora mostrou que está em grande fase. Com 7,50 e 7,23, ele venceu a bateria com 14,73 no somatória, superando o marroquino Ramzi Boukhiam, que ficou em segundo com 13,50. O havaiano John John Florence (9,10) e o neozelandês Kehu Butler (5,63) foram eliminados.

Em seguida, foi a vez de Gabriel Medina brilhar na sexta rodada do ISA Games. O surfista de Maresias começou com 7,83 e depois se superou ao alcançar 9,23. Com 17,06 no somatório, o brasileiro não deu chances para os adversários e avançou para a sétima rodada, ficando cada vez mais perto da final. O francês Joan Duru, com 13,46, também avançou, enquanto o compatriota Marco Mignot ficou com 13,10 e caiu para a repescagem.

Tati e Tainá na respecagem

Na quinta rodada feminina, numa decisão controversa, a australiana Sally Fitzgibons conseguiu a virada na última onda e mandou a brasileira Tatiana Weston-Webb para a repescagem. Até então, a francesa Johanne Defay liderava com 13,67, seguida por Tati com 11,60. Mas na última tentativa, Sally conseguiu 6,60, ultrapassou a brasileira por 0,50 e avançou para a sexta rodada.