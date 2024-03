Sesi Araraquara supera Sodiê Mesquita na Liga de Basquete

O segundo dia da Liga de Basquete Feminino (LBF) está agitando bastante a tarde deste sábado (02). O Sesi Araraquara superou o Sodiê Mesquita por 65 a 52 no Ginásio Arena Sodiê, em Guarulhos, São Paulo. As parciais do jogo foram de 17×08, 20×15, 11×08 e 22×16. O destaque foi Brenda Barros, do Sesi, quem fez seis pontos e oito rebotes ao longo da partida.

Como foi o jogo

O primeiro período foi de domínio do Sesi Araraquara que logo de início abriu uma vantagem de 5 pontos e conseguiram controlar todas as ações, e finalizaram com o placar parcial de 17×08. Mas, o Sodiê Mesquita foi atrás da vitória do segundo período, começaram jogando muito bem e conseguiram encerrar o com o placar de 20×15. Mesmo diminuindo a desvantagem, o Sesi Araraquara permaneceu na frente.

No intervalo, as visitantes estavam liderando o jogo por 32 a 28. Ao voltar para o terceiro tempo, permaneceram focadas na partida, encerrando em 11x08. O último período foi mais acirrado, levando a uma maior contagem de pontos, e novamente, a vitória foi do Sesi. Sendo assim, as visitantes ganharam o jogo desta primeira etapa da Liga de Basquete Feminino por 65 a 52.