Mundial indoor: Almir Júnior fica em décimo no salto triplo

Com Almir Júnior eliminado, os oito primeiros colocados disputaram as medalhas. O ouro foi conquistado por Hugues Zango, de Burkina Faso, com 17,53 m. O argelino Yasser Triki, com 17,35 m, ficou com a medalha de prata. O português Tiago Pereira completou o pódio com 17,08 m.

Eliminações

Pela manhã, o Brasil não conseguiu bons resultados nas provas de velocidade. Nos 60 m feminino, Vitória Rosa foi a 33ª colocada com 7s32, enquanto Ana Carolina Azevedo terminou em 44º com 7s50. Nos 60 m com barreiras masculino, o melhor desempenho foi de Eduardo de Deus, que foi o 21º com 7s71. Já Rafael Pereira teve um desempenho bem abaixo do esperado ao terminar em 40º com 8s65.