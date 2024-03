Minas supera lanterna América fora de casa na Superliga

O Minas Tênis Clube derrotou o lanterna América, em Montes Claros, e se mantém firme na sexta colocação da Superliga masculina. Mesmo jogando como visitante, a equipe não teve problemas para superar o adversário por 3 sets a 1 com parciais de 25/16, 25/21, 21/25 e 25/19.

Após 18 rodadas disputadas, o Minas Tênis Clube soma 29 pontos com dez vitórias e oito derrotas. Já o América vai mal das pernas e é o último colocado com apenas cinco pontos. A equipe que manda seus jogos em Montes Claro só conquistou uma vitória em 18 jogos disputados até agora. Ponteiro do Minas Tênis Clube, Paulo anotou 21 pontos, foi eleito o melhor em quadra e ganhou o Troféu Viva Vôlei. "Sabíamos que seria um adversário difícil, principalmente porque o MOC América está pressionado contra o rebaixamento, então eles deram a vida nesse jogo. Agora, temos que seguir concentrados na sequência da Superliga. Esperamos fazer um bom jogo em casa na próxima rodada", afirma o atacante.