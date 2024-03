Matheus Lima faz índice olímpico nos 400m rasos

O Brasil tem mais um atleta com o índice olímpico de Paris-2024 no atletismo. Neste sábado (2), Matheus Lima correu os 400m rasos em 44s52, em prova do 3º Encontro de Atletismo da Federação Paulista (FPA), no Centro Olímpico em São Paulo. Com o resultado, Matheus é o 12º brasileiro a conseguir o índice para a disputa do atletismo em Paris.

Matheus Lima tinha 45s74 como sua melhor marca nos 400m rasos e precisava chegar na casa dos 44 segundos para conseguir o índice. E o jovem atleta de 21 anos conseguiu o feito neste sábado, melhorando em mais de um segundo a sua marca para fazer o índice olímpico da prova. O tempo é o terceiro melhor da história de um atleta sul-americano na prova. Ele está atrás apenas do vice-campeão olímpico Anthony Zambrano da Colômbia e de Sanderlei Parrela, que tem o recorde brasileiro de 44s29. Sanderlei, quarto colocado na prova nos Jogos Olímpicos de Sydney, é o técnico de Matheus. O corredor vem de duas medalhas na última edição dos Jogos Pan-Americanos: ouro no revezamento 4x400m e prata nos 400m com barreiras. Na segunda prova, ele tem como melhor marca pessoal 49s10, precisando melhorar quatro décimos para conseguir o índice olímpico.