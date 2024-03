Mari Santilli e Luis Carlos triunfam na Copa Brasil de Brasília

Entre as outras finais femininas do dia, Débora Raiza Benevides venceu o VL2 200m, com 1min06s35, e também encaminhou sua vaga paralímpica. Enquanto isso, Leonice Friedrich venceu o KL2 200m, com 56s73. Por fim, na única final com prova que não integra o programa paralímpico da paracanoagem no dia, Carlos Glenndel foi o campeão do VL1 200m, marcando 1min10s74.

Outras provas

Além das finais, também houve as eliminatórias de algumas provas neste sábado. Fernando Rufino sobrou em sua série no KL2 200m e venceu com 43s17, quase nove segundos a frente do segundo colocado. Assim, se classificou para a final, que acontecerá neste domingo. O Caubói de Aço também estará na decisão do VL2 200m, prova na qual ele é o atual campeão paralímpico e mundial.

Outro medalhista paralímpico que confirmou seu passaporte para a final foi Giovane Vieira de Paula. Prata em Tóquio-2020, ele venceu sua bateria eliminatória no VL3 200m, com 52s89, e assim deu um passo importante rumo ao Mundial, que servirá de classificatório para Paris-2024. As finais da I Etapa da Copa Brasil de paracanoagem começarão às 09h (horário de Brasília) deste domingo.