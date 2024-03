Medalhista olímpica, Laura Pigossi conquista título na África do Sul

Não tem forma melhor de começar o sábado (2) sabendo que teve brasileira levantando troféu de campeã. Laura Pigossi conquistou o ITF W50 de Pretória 2, na África do Sul. Na final, bateu a belga Hanne Vandewinkel por 2 sets a 1 (6/2, 4/6 e 7/5) em 2h17 de partida. É o primeiro título da tenista no ano, que havia parado na semifinal do torneio Pretória 1 na semana passada.

Depois de começar a partida sofrendo uma quebra, Laura não só devolveu no game seguinte, como também quebrou mais duas vezes para conquistar o primeiro set. Em seguida, mais uma parcial na qual as duas tenistas apresentaram instabilidade em seus serviços. Primeiramente, foi a brasileira que sofreu uma quebra no quinto game. No entanto, Pigossi devolveu e empatou em 4 a 4. Porém, uma nova quebra a favor de Vandewinkel determinou o empate de parciais na final. Então, foi o primeiro set perdido no torneio.

Com a típica tensão de decisão, o terceiro set manteve-se em equilíbrio no placar, até que Laura quebrou o serviço da belga e abriu 4 a 2. Dessa forma, confirmou seu saque para ficar a um game da vitória. Mas desperdiçou a oportunidade em três ocasiões, inclusive quando sacava no 5 a 3. Por fim, Laura usou de seus dez anos a mais de vida e experiência contra a jovem tenista de 19 anos para prevalecer o melhor ranking de WTA.