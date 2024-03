Flamengo x Praia Clube na Copa Brasil: onde assistir ao vivo

Chegou a hora da finais da Copa Brasil de vôlei feminino. Quatro equipes vão em busca do título da competição que terá seus últimos jogos, na Arena Multiuso em São José-SC. Então, no primeiro jogo da semifinal, o Sesc RJ Flamengo enfrenta o Dentil Praia Clube, em mais um confronto Rio x Minas. Assim, a bola sobe às 18h30 para o duelo que terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Anteriormente, nas quartas de final, o Flamengo, que classificou-se com a melhor campanha da Superliga, ganhou do Barueri, oitavo, por 3 a 0 (25/8, 25/18, 28/26). Enquanto o Praia Clube, que foi quarto, eliminou o Sesi Bauru, quinto em uma partida emocionante, decidida apenas no tiebreak. Desse modo a equipe mineira venceu por 3 sets a 2 (20/25, 19/25, 25/22, 25/16, 15/9).

Jogo recente

As duas equipes se enfrentaram em janeiro pela Superliga Feminina, com vitória do Flamengo por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 25/16). Além disso, o Rubro-Negro vem de sua segunda derrota na competição, em uma partida de duas viradas, que o Osasco levou a melhor, dentro do Tijuca. Por outro lado, o Praia vem de uma vitória em seus domínios, novamente contra o Sesi Bauru, com um 3 a 1 menos apertado. O time mineiro perdeu a final do Sul-americano para o Minas, mas garantiu vaga no Mundial de Clubes