Brasileiros estreiam bem no Campeonato das Américas

Os brasileiros Jaison Santin e Hussein Daruich foram os destaques deste sábado (02) no Campeonato das Américas de Espingarda em Santo Domingo, na República Dominicana. Os atletas terminaram em terceiro e quarto lugar respectivamente e continuam na disputa. O Brasil também conseguiu a classificação para o segundo dia na equipe masculina, finalizando o dia com 212 pontos. No feminino, as atletas Camilla Cosmoski e Daiana Camaz não terminaram o dia com uma boa pontuação.

No individual, Jaison Santin terminou as provas em terceiro lugar, nas duas primeiras rodadas, o brasileiro conseguiu acertar 24/25 dos alvos. Para finalizar, no terceiro round do dia, o atirador fechou com 25/25, e encerrou com o total de 73 acertos. Hussein Daruich também fez uma pontuação de 73, e as suas parciais foram bastante parecidas com as de Jaison. Porém, a primeira rodada foi a sua melhor com 25/25 de acertos, as duas últimas rodadas obteve uma pontuação de 24/25 alvos. Para finalizar os atletas do masculino, brasileiro Haddy Gomes terminou a disputa na 23° colocado e tentará aumentar sua pontuação amanhã durante as últimas rodadas.

Além disso, a equipe brasileira masculina de Trap, também conseguiu passar para a quarta rodada do campeonato e até o momento, está em segundo lugar. Os atletas que compunham o trio eram Jaison Santin, Hussein Daruich e Haddy Gomes e fecharam com 212 pontos.