Brasileiros conhecem primeiros adversários no Pré-Olímpico

Neste domingo (3), começa o primeiro Pré-Olímpico Mundial de boxe, em Busto Arsizio, na Itália. O evento distribui quatro vagas por categoria nos Jogos Olímpicos de Paris. Os quatro representantes do Brasil não lutam no primeiro dia da competição, mas já conhecem os seus primeiros adversários.

Única representante do Brasil no feminino na Itália, Viviane Pereira luta na categoria até 75kg. A medalhista de bronze dos Jogos Pan-Americanos enfrenta a filipina Hergie Bacyadan. A luta acontece no dia 6 de março. Vencendo, a brasileira avança para as oitavas de final. No masculino, o Brasil tem três atletas na competição. Na categoria até 57kg, Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, enfrenta Uulu Munarbek Seiitbek, do Quirguistão, na segunda-feira (4). Já na -63,5kg, Yuri Falcão enfrenta o dominicano Alexy de la Cruz na terça (5). Os dois atletas dividiram a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos no ano passado.