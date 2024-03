Brasil fatura mais duas pratas na Copa do Mundo em Dubai

Depois da prata de Lara Lima e do bronze de Maria Rizonaide, o Brasil subiu mais duas vezes no pódio na Copa do Mundo de halterofilismo, que está sendo disputada em Dubai, nos Emirados Árabes. Neste sábado, o potiguar João França ficou em segundo lugar na categoria até 59 kg, enquanto a manauara Maria de Fátima Castro também foi vice-campeã entre as mulheres até 67 kg.

Com as conquistas deste sábado, o Brasil tem, até o momento, três medalhas de prata e uma de bronze na Copa do Mundo de Dubai de halterofilismo. O país está em sexto lugar no quadro de medalhas atrás da China (líder da classificação, com cinco ouros, uma prata e dois bronzes), Irã, Iraque, Turquia e Malásia. João França O potiguar João França, que era da categoria até 54kg, competiu entre os homens até 59kg e ficou com a prata ao ter 171kg como a melhor marca entre as três tentativas de levantamento. O ouro ficou com o iraniano Mohsen Bakhtiar (196kg) e o bronze com o argelino Aymen Khodja (162kg).