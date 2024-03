Yaras batem medalhistas olímpicas no Circuito Mundial

Após um bom desempenho na etapa do Canadá do Circuito Mundial de rúgbi sevens, as Yaras disputam neste fim de semana a etapa de Los Angeles, nos Estados Unidos, em busca de mais pontos no ranking da World Series. No primeiro jogo da etapa, as brasileiras enfrentaram a equipe de Fiji, medalhista olímpica em Tóquio-2020 e conseguiu uma vitória por 12 a 5.

O jogo começou em alta intensidade, com os dois times defendendo bem. Mas no final do primeiro tempo, Bianca Silva escapou de um tackle e correu até a meta para anotar o primeiro try do jogo. Raquel Kochhann anotando a conversão em seguida para colocar as Yaras com sete pontos de vantagem no intervalo da partida. No segundo tempo, o Brasil seguiu defendendo bem e forçando erros da seleção de Fiji. E foi assim que no minuto final Thalita Costa anotou o segundo try brasileiro na partida. O Brasil liderava o jogo por 12 a 0, quando Fiji conseguiu um try no último lance, para diminuir a diferença. A vitória sobre o Fiji coloca as Yaras em uma boa posição para avançar novamente aos playoffs em Los Angeles, assim como fez na última etapa do Circuito Mundial em Vancouver. O Brasil ainda enfrenta Nova Zelândia e África do Sul na fase de grupos. Enquanto as campeãs olímpicas devem ser difíceis de bater, as Yaras venceram as africanas na semana passada no Canadá.