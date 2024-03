Willian Lima conquista o bronze no Grand Slam de Tashkent

Na disputa da categoria até 66kg do Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, o brasileiro Willian Lima levou a medalha de bronze. Para isso, ele derrotou o atleta da casa, Sardor Nurillaev, na briga pelo pódio. Anteriormente, o paulista de 24 anos superou o colombiano Juan Hernandez, o marroquino Abderrahmane Boushita e o russo Murad Choanov, até cair para o israelense Baruch Shmailov na semifinal.

No início da luta decisiva, Willian começou com uma postura mais defensiva e recebeu um shido. Depois, ele equilibrou a disputa e começou a tentar algumas investidas sobre o adversário. Sem sucesso, os judocas se encaminharam para o golden score. Com um falso ataque, Lima levou sua segunda punição e ficou pendurado. Depois de dois minutos, o brasileiro acertou um waza-ari e garantiu seu lugar no pódio.

Outras participações do Brasil

Além disso, outras duas judocas brasileiras estiveram em ação no primeiro dia do Grand Slam de Tashkent. Na categoria até 48kg, Natasha Ferreira parou na fase de oitavas de final. No seu duelo de estreia, ela bateu a taiwanesa Yi-Chun Shen, vencendo por waza-ari. Porém, na sequência, a paranaense foi superada pela turca Tugce Beder, onde perdeu por excesso de punições.