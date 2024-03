Wanderson Shuga vai "com tudo" por Paris-2024

Sua primeira viagem para fora do Rio de Janeiro foi para São Paulo, justamente para lutar. "Nunca imaginei que um dia ia para São Paulo, eu nunca tinha saído do Rio. Eu imaginava que ia estudar bastante, arranjar um trabalho bom e viajar por conta própria. Então jamais pensei que o esporte fosse me proporcionar isso". Com treinador, Wanderson se torna Shuga É comum alguns boxeadores receberem apelidos ao longo da carreira nos ringues, Wanderson recebeu o seu logo assim que começou a lutar. "Meu treinador me deu o nome Shuga. Eu fazia muitos sparrings na academia quando tinha de 12 a 14 anos. E rolava muita rivalidade. Na época era eu e mais sete atletas, lutando entre si. E eu agia muito igual o Sugar Ray Leonard (ex-pugilista americano), mas eu não conhecia ele, já que eu era muito novo. O meu treinador que me apresentou ele, Foi ai que virei o Shuga", contou o brasileiro. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanderson De Oliveira (@wanderson_shuga) Exército e Equipe Olímpica Permanente Shuga mostrou talento e chamou a atenção da comissão técnica da seleção brasileira. "Cheguei na equipe dia 6 de março de 2017, nunca vou esquecer", confessou o atleta. Mas no ano anterior, antes de integrar a nata do boxe nacional, Wanderson passou por momentos de superação. "Eu já tinha sido campeão brasileiro três vezes, mas não tinha oportunidades na seleção, eu queria parar de lutar. Foi aí que o exército me chamou. Eu conversei com a minha mãe, que pensava em parar, que existia outras formas de ganhar dinheiro. Mas meu treinador me incentivou. E acabei vencendo o Brasileiro e chamei a atenção do Exército. Foi aí que entrei e no ano seguinte me chamaram para a seleção", explicou Wanderson.