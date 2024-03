Seleção brasileira masculina é pré-convocada ao Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira masculina de basquete 3x3 foi convocada para um período de treinamentos, visando a disputa do Pré-Olímpico da modalidade, entre 3 e 5 de maio, em Utsunomiya, no Japão. Ao todo, sete atletas foram chamados pelo treinador Thiago de Sordi. A apresentação do grupo ocorrerá no dia 13 de março, com trabalhos físicos e técnicos no Praia Clube, em Uberlândia-MG.

A lista de Thiago de Sordi traz três nomes presentes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023: Jefferson Socas, Jonatas De Mello e Leonardo Branquinho. A ausência ficou pelo pivô Ruan Miranda, jogador do Paulistano e que estava presente na capital chilena. Além disso, ele trouxe a volta de Daniel Von Haydin e Fabrício Verissimo. Desses sete atletas, apenas quatro irão viajar para a competição.

O Brasil conseguiu a vaga no Pré-Olímpico após ficar em quarto lugar no último Mundial. Ele competirá no grupo A, ao lado de Lituânia, Letônia e Porto Rico. Já a chave B, conta com França, Egito, Japão e Mongólia. As equipes se enfrentam dentro dos grupos e as duas primeiras se classificam direto para as semifinais. No entanto, apenas os campeões vão à Paris-2024.