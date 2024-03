Rio será sede do Pré-Olímpico e Sul-Americano, em março

Chegou a hora de conhecermos os remadores que representarão as Américas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024! A partir do dia 14 de março, a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, receberá os principais atletas do continente para a disputa do Pré-Olímpico. Além disso, a Cidade Maravilhosa também será sede do Sul-Americano da modalidade.

As regatas internacionais de qualificação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorrem entre os dias 14 e 16, sempre com início previsto para às 8h30. Ao todo, seis atletas irão compor a equipe brasileira no Pré-Olímpico: o campeão do Pan de Santiago-2023 Lucas Verthein (single skiff masculino), Beatriz Tavares (single skiff feminino), Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen (double skiff peso leve masculino) e Isabelle Falck e Manu Abreu (double skiff peso leve feminino).

Já o Campeonato Sul-americano de remo, acontecerá entre os dias 18 e 20 de março. Neste torneio, o Brasil contará com a participação de 50 atletas. Na última edição, o país terminou com um total de 27 medalhas, sendo cinco de ouro, 13 pratas e nove bronzes. Por outro lado, quem liderou o quadro geral foi a Argentina, que finalizou sua participação com 11 ouros, seguida do Chile (sete) e do Uruguai (seis).