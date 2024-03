Paulistano x Corinthians - NBB 2023/2024: onde assistir ao vivo

Corinthians e Paulistano se enfrentam pela temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). O duelo está marcado para este sábado (2), a partir das 17h10, no Ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo. Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo da TV Cultura (rede aberta de televisão) e dos canais do NBB e do Meu Timão no YouTube.

O Paulistano faz uma campanha interessante na primeira fase do NBB. A equipe alvirrubra ocupa atualmente a quinta colocação. Em 25 partidas disputadas, foram 17 vitórias e apenas oito derrotas. Além disso, o time faz uma briga direta com o Vasco por uma vaga no G4 e vem de uma sequência de três vitórias seguidas. Os últimos triunfos vieram contra a Unifacisa, Fortaleza e Pinheiros.

Em 11º lugar, o Corinthians busca se manter na zona de classificação para os playoffs do NBB. O basquete do Timão tem uma campanha com mais derrotas do que vitórias, somando 12 triunfos em 25 jogos. No primeiro turno, os corintianos sofreram o revés do Paulistano, mas o resultado histórico contra o São Paulo na última rodada pode animar a equipe para essa partida.