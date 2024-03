Orlando Luz elimina Melo e faz sua primeira final em um ATP

O Brasil está na final do ATP 250 de Santiago. Nesta sexta-feira (1), aconteceram as semifinais da chave de duplas do torneio. Orlando Luz e o chileno Matías Soto eliminaram a dupla cabeça de chave número 1 do torneio, com Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop, com uma vitória por 7/6 [2] e 6/2. Na outra semi, Rafael Matos e Nicolas Barrientos perderam para os chilenos Tomás Barrios Vera e Alejandro Tabilo por 2 a 1 (2/6, 6/4, 10/6).

O primeiro jogo da noite foi entre as duplas de Orlando Luz e Marcelo Melo. O set inicial foi equilibrado, com um break point para cada lado. O duelo foi para o tiebreak, onde Luze Soto venceram por 7 a 2. No segundo set, a dupla de Orlandinho teve oscilações, mas conseguiu duas quebras para ganhar por 6 a 2.

Em seguida, aconteceu o segundo jogo da semifinal da chave de duplas do ATP 250 de Santiago. Rafael Matos e Nicolas Barrientos fizeram um ótimo set de abertura, usando bem o primeiro saque para pressionar os adversários. Com duas quebras de serviço, a dupla do brasileiro fez 6/2 no primeiro set do jogo. Mas os chilenos conseguiram a virada com um 6/4 no segundo set e um 10/6 no match tiebreak.