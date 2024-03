Medina avança no ISA Games; Yago e Filipe fazem dobradinha

Gabriel Medina segue em sua missão no ISA Games 2024. O tricampeão mundial de surfe é o único representante do Brasil na chave principal do torneio e, nesta sexta-feira (1º), deu mais um passo rumo ao título e vaga olímpica no evento. Superando o australiano Ethan Ewing, Medina se garantiu na penúltima rodada do torneio. Na repescagem, Yago Dora e Filipe Toledo fizeram dobradinha e estão na 8ª rodada.

Medina dominou a bateria de ponta a ponta e fechou com 12,94 (7,17 e 5,77) na somatória. Ewing veio logo depois com 11,20 (5,87 e 5,33). O mexicano Sebastian Williams com 6,86 (4,03 e 2,83) e o espanhol Andy Criere 6,53 (3,50 e 3,03) foram para repescagem.

Na penúltima rodada antes da final, Gabriel Medina vai disputar a classificação com dois franceses. Joan Duru e Marco Mignot estão na bateria. A França é um dos rivais diretos do Brasil na busca pela vaga extra no ISA Games 2024.