Maria Rizonaide fica com o bronze na Copa do Mundo de Dubai

A brasileira Maria Rizonaide conquistou a medalha de bronze na categoria até 50kg da Copa do Mundo de Dubai de halterofilismo. No segundo dia da competição, este é o segundo pódio da delegação brasileira nos Emirados Árabes Unidos, que já havia obtido uma prata com a mineira Lara Lima, na chave até 41kg.

O bronze de Maria veio com um levantamento na marca de 97kg, alcançado logo na sua primeira tentativa. A chinesa Yi Wei fez o maior resultado da prova, de 110kg, e ficou com o ouro. Por fim, a uzbeque Akidakhon Akhtamova suportou 103kg e completou o pódio com a medalha de prata. Além disso, a atleta potiguar aumentou em dois quilos sua marca no ranking mundial, critério que define o acesso aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Antes, ela tinha 95kg, também erguidos em Dubai, em dezembro de 2022.

A Copa do Mundo de Dubai é etapa obrigatória para os halterofilistas que buscam se qualificar para os Jogos de Paris. O torneio permite que os atletas melhorem suas marcas pessoais e subam no ranking internacional, como ocorreu com a Maria Rizonaide. Lembrando que cada país pode levar apenas um representante por categoria ao evento multiesportivo.