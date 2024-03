Lucas Carvalho quebra recorde e vai à semifinal no Mundial Indoor

Na primeira sessão da abertura do Mundial Indoor de atletismo, o brasileiro Lucas Carvalho se classificou para a semifinal da competição na prova de 400m rasos. Ele retornará ao torneio ainda nesta sexta-feira (1), às 18h18, no horário de Brasília-DF. Além disso, outros oito atletas do Brasil estiveram presentes no dia inicial do evento, incluindo os velocistas Erik Cardoso e Felipe Bardi.

Competindo na segunda bateria, Lucas se manteve na terceira colocação ao longo de todo o percurso. Ele finalizou a prova no tempo de 46s82, quebrando o seu recorde pessoal indoor. O brasileiro seguiu adiante no Mundial Indoor por ter a melhor marca entre os atletas que não ficaram nas duas primeiras posições das sua respectivas chaves. Ao todo, Carvalho terminou na sétima posição geral. Quem acabou na liderança foi o tcheco Mat?j Krsek, com 46s07.

Restante das participações brasileiras

Ainda nos 400m masculino, Lucas Vilar terminou com o tempo de 47s92 e acabou eliminado na 18ª posição geral. Entre as mulheres, Tiffani Marinho (53s48) e Tabata Vitorino (57s73) também não conseguiram avançar à semifinal e finalizaram nas 19ª e 24ª colocações, respectivamente.