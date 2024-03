Karina, Luana e Pietra caem na chave preliminar em Atenas

Na etapa de Atenas da Copa do Mundo de sabre, na Grécia, as brasileiras Karina Trois, Luana Pekelman e Pietra Chierighini encerraram suas participações no torneio na chave preliminar. Já na etapa de Pádua da competição masculina, Enrico Pezzi e Henrique Garrigos, também esgrimistas do Brasil, foram eliminados ainda na fase inicial.

Na etapa de poules do evento, as três atletas avançaram após duelos bastante equilibrados. A melhor campanha foi de Pietra, que finalizou com quatro vitórias e apenas duas derrotas. Porém, no mata-mata, ela perdeu o confronto para a cazaque Karina Dospay, atual 138ª colocada do ranking mundial, por 15 a 12. Do mesmo modo, Karina e Luana caíram no duelo de estreia em Atenas, diante da estadunidense Tatiana Nazlymov e da sul-coreana Choi Soo-yeon, respectivamente.

Na Itália, os brasileiros Enrico Pezzi e Henrique Garrigos também entraram em ação em uma etapa da Copa do Mundo. No entanto, diferente das esgrimistas no feminino, eles pararam ainda na fase de poules. Henrique venceu apenas um duelo, contra o venezuelano José Quintero, e perdeu outros cinco confrontos. Já Enrico, terminou na lanterna da 19ª chave com seis derrotas. Na classificação geral, os atletas do Brasil acabaram nas 199ª e 228ª colocações, respectivamente.