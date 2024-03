Isabel Swan e Henrique Haddad estão em 26º no Mundial de 470

A dupla brasileira foi a única centro-sul-americana a avançar para a flotilha de ouro com o 23º lugar. Dessa forma, o resultado assegurou a vaga olímpica para o país. Entretanto, será preciso terminar no top-16 do torneio para carimbar o passaporte para Paris-2024. Isto porque a CBVela exige que os classificados tenham, no mínimo, o 16º lugar em um Mundial para receber a convocação. Flotilha de prata Além de Henrique e Isabel, o Brasil ainda conta com outros representantes no Mundial de 470. Juliana Duque e Rafael Martins estão disputando a flotilha de prata do torneio. Nesta sexta-feira, eles conseguiram um 19º lugar e não terminaram a segunda regata. Com isso, estão em 42º lugar com 116 pontos perdidos em nove regatas.