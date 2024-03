Conheça Vitaliy Guimarães: novo reforço da ginástica brasileira

O Brasil ganhou um novo nome para compor a seleção de ginástica artística masculina. Vitaliy Guimarães já competiu internacionalmente pelos Estados Unidos, mas agora irá tentar uma vaga na seleção do país de seu pai. O ginasta participava da Liga Universitária dos EUA até o ano passado e se mudou recentemente para Belo Horizonte para integrar a equipe do Minas Tênis Clube.

Nascido nos Estados Unidos, Vitaliy é filho de pai brasileiro e de mãe russa (ambos ex-ginastas). O jovem começou cedo na ginástica e após terminar o ensino médio conseguiu uma vaga no time de ginástica da Universidade de Oklahoma, com bolsa integrla para estudar psicologia. Logo, o jovem ginasta foi se desenvolvendo até chegar na seleção dos Estados Unidos. Mas acabou se afastando da modalidade no início do ano passado após uma lesão no ombro direito. O convite para treinar no Minas partiu do contato do atleta com o treinador Ricardo Yokoyama. "Meus pais sempre quiseram que eu competisse pelo Brasil. Um tempo atrás teve uma competição na minha cidade quando eu era mais novo. E minha família recebeu em casa o Caio Souza [ginasta] e o Ricardo que foram lá para competir. Nós ficamos muito próximos e o Ricardo manteve contato com meus pais. A oportunidade surgiu depois que terminei a faculdade e as conversas começaram a desenrolar.