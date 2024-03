Augusto Akio faz melhor volta das quartas na etapa de Dubai

O Brasil vai contar com seis representantes nas semifinais do park na etapa de Dubai do Circuito Mundial de skate. Nesta sexta-feira (1º), Augusto Akio, Pedro Barros, Pedro Quintas, Pedro Carvalho e Luiz Francisco terminaram entre os 16 melhores nas quartas de final do masculino. Destaque para Akio, que conseguiu a melhor nota do dia. Um pouco antes, no feminino, Isadora Pacheco também avançou para as semis.

Augusto Akio entrou em ação na última bateria das quartas de final. Dessa forma, ele já tinha ideia do quanto precisava tirar para avançar de fase. Foram três voltas e o brasileiro não completou a primeira e somou apenas 72, 70 na segunda. Contudo, na última, buscou um 86,25 entrar na zona de classificação assumindo a ponta.

Depois de Akio, o melhor brasileiro classificado foi Pedro Barros. O medalhista olímpico fez 80,30 logo na primeira volta e terminou com a quinta colocação. Em seguida, veio Pedro Carvalho fazendo 79,87 e terminando em sétimo lugar. Pedro Quintas, na nona colocação, com 79,45 e Luiz Francisco anotando 78,98 e pegando 15 posição, completaram a lista de brazucas na semifinal.