Yndiara Asp se lesiona e cobra organização do Pro Tour de Dubai

No segundo dia de treinamentos antes do início do Pro Tour de Dubai de skate park, nos Emirados Árabes Unidos, a brasileira Yndiara Asp acabou sofrendo uma lesão nas costas e teve que se ausentar da disputa do torneio. Por meio das suas redes sociais, a skatista de 26 anos cobrou a organização do evento melhores condições de treino.

Yndiara relatou que as atletas tinham que dividir um período de treinamento de 40 minutos com outras 13 skatistas, o que elevou a chance de ocorrerem acidentes na pista. Além disso, a catarinense também disse que não houve fraturas na sua lesão e que já está em processo de recuperação, em Dubai, com o apoio da equipe médica da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk). Por fim, no momento, a brasileira é a 16ª colocada no ranking mundial e ainda está na briga por uma das vagas aos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Confira a postagem de Yndiara Asp na íntegra

Não pude participar do campeonato aqui em Dubai, sofri um acidente no 2º dia de treinos. Estou melhor e me recuperando. Não houve fraturas nem nada mais grave, mas foi uma pancada muito forte e deu uma bagunçada geral, estou de repouso e logo estarei de volta nas pistas.