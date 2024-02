Yaras querem brilhar na etapa de Los Angeles do Circuito Mundial

A seleção brasileira feminina de rugby sevens encara, a partir de sexta-feira (1), a quinta etapa da temporada 2023-24 do Circuito Mundial da modalidade. No momento, as Yaras ocupam a nona colocação geral, apenas seis pontos abaixo da Grã-Bretanha, atual oitava colocada. Assim, caso finalizem entre as oito melhores equipes do mundo, o Brasil garantirá a permanência na elite por mais uma temporada.

No último final de semana, as Yaras disputaram a etapa de Vancouver, no Canadá, e conseguiram um feito notável: derrotaram a Irlanda, campeã do terceiro evento na Austrália, pelo placar de 24 a 7. Além disso, elas ainda venceram a África do Sul por 17 a 12 e alcançaram a fase de quartas de final, terminando a competição em oitavo lugar.

Confrontos na etapa de Los Angeles

Já na etapa de Los Angeles do Circuito Mundial, a seleção brasileira terá pela frente a África do Sul mais uma vez, além da Nova Zelândia, que foi a campeã em Vancouver e derrotou o Brasil por 40 a 7. Ambos os confrontos acontecerão no próximo sábado (2). Porém, a estreia brasileira será já na noite de sexta, contra Fiji, que completa o grupo A.