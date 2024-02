Vôlei Renata x Cruzeiro - Superliga Masculina: onde assistir

Em partida válida pela 18ª rodada da Superliga Masculina de vôlei, o Vôlei Renata e Sada Cruzeiro se enfrentam pela fase de classificação. O confronto acontecerá nesta sexta-feira (1), às 21h, no Ginásio do Taquaral, em Campinas-SP. Além disso, o duelo terá a transmissão ao vivo do SporTV.

Semifinalista da Superliga em 2022 e tricampeão paulista de forma consecutiva (entre 2020 e 2022), o Vôlei Renata não faz uma boa companha na atual edição da liga nacional. No momento, o clube do interior do estado de São Paulo se encontra no oitavo lugar, com uma campanha de sete vitórias e 10 derrotas. Por outro lado, a equipe avançou à semifinal da Copa Brasil, superando o favorito Farma Conde/São José por 3 a 1, em janeiro.

O Sada Cruzeiro, por sua vez, é o atual líder do torneio e repete as ótimas campanhas dos últimos anos. Octacampeão nacional, o clube mineiro venceu 16 dos 17 jogos disputados na competição. Sua única derrota ocorreu contra o São José, onde perdeu o duelo pelo placar de 3 a 2. Além disso, há duas semanas, a Raposa se sagrou campeã do Sul-Americano de Clubes, vencendo o argentino Ciudad Voley na decisão.