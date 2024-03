Vakif e LKS Lodz se despedem da Champions League

Após mais de 10 anos, o Vakifbank não vai figurar entre as quatro melhores equipes da Champions League de vôlei feminino. Nesta quinta-feira (29), a equipe capitaneada pela brasileira Gabi Guimarães perdeu a partida de volta das quartas para o Conegliano por 3 sets a 1 (20/25, 25/18, 25/19 e 25/16). O Lodz, de Roberta e Amanda, perdeu na volta e foi eliminado pelo time Paola Egonu.

Após a derrota pelo mesmo placar no jogo de ida, o Vakif entrou em quadra precisando somar três pontos para levar a decisão para o golden set. A equipe turca até chegou a abrir vantagem na primeira parcial, mas acabou eliminado antes mesmo do fim da partida. Isto porque o time treinado pelo multicampeão Daniele Santarelli buscou a virada nos sets seguintes e decretou a derrota.

Mesmo com a derrota, Gabi Guimarães comandou as ações ofensivas do Vakifbank. A ponteira brasileira terminou o confronto como a maior pontuadora de sua equipe ao marcar 13 pontos. Além disso, ela ainda teve um aproveitamento de 64% no passe. Do outro lado da quadra, Isabelle Haak foi o destaque do jogo com 19 pontos.