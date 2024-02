Suzano x São José - Superliga Masculina: onde assistir

Vice-líder em quadra! Em confronto válido pela 18ª rodada da Superliga Masculina, o Suzano Vôlei recebe o Farma Conde/São José, atual segundo colocado do torneio, pela fase de classificação. A partida acontecerá nesta sexta-feira (1), às 18h30, na Arena Suzano, localizada na Grande São Paulo. Além disso, o duelo terá a transmissão do SporTV.

Diferente do seu adversário, o Suzano ocupa apenas a nona colocação da Superliga e busca entrar na zona de classificação ao mata-mata. Até aqui, o time paulista possui seis vitórias em 17 jogos disputados e está um ponto atrás do Vôlei Renata, último time que estaria avançando à próxima fase da liga nacional. Os donos da casa ainda vêm de duas derrotas consecutivas, para Araguari e Monte Carmelo, respectivamente.

Atual campeão da Supercopa Brasileira, o São José teve um excelente início de temporada. Depois do título sobre o Cruzeiro, a equipe do interior paulista venceu todas as suas primeiras 12 partidas na Superliga, largando na liderança da competição. No entanto, o clube perdeu a primeira posição geral, após ser superado nos confrontos contra o Sesi Bauru e o Vedacit Guarulhos. Além disso, eles também acabaram eliminados nas quartas da Copa Brasil e na semifinal do Sul-Americano de Clubes.