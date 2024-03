Lara Lima é prata na Copa do Mundo de Dubai de halterofilismo

A seleção brasileira de halterofilismo paralímpico estreou com uma medalha de prata na Copa do Mundo de Dubai, conquistada pela mineira Lara Lima, da categoria até 41kg. Ela já havia brilhado no último Campeonato Mundial, ao levar o bronze entre os adultos e o ouro na disputa Júnior.

Na sua segunda tentativa, Lara ergueu a marca de 100kg e garantiu a segunda posição na prova. O título ficou com a chinesa Cui Zhe, que levantou 115kg. A ucraniana Maryna Koriuka, por sua vez, fechou o pódio com 88kg. Além disso, o levantamento da brasileira a mantém na quarta colocação do ranking mundial, que serve como critério de classificação para as seis vagas distribuídas às mulheres (por categoria) nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

O primeiro dia nos Emirados Árabes Unidos também teve a participação de dois brasileiros na categoria masculina até 80kg. O catarinense Ezequiel Correa ficou na quarta colocação, com 192kg, enquanto o paraibano Ailton Bento de Souza acabou em quinto, com a marca de 187kg.