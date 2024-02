João Fonseca desiste do universitário e foca no circuito da ATP

Segue na ATP! Através de comunicado oficial, o brasileiro João Fonseca, principal promessa do país no tênis, anunciou a desistência de migrar para o circuito universitário estadunidense, algo que aconteceria a partir do segundo semestre. Dessa forma, o carioca se tornou oficialmente um tenista profissional e seguirá competindo em torneios da ATP.

No final do ano passado, João havia assinado uma carta de intenções para representar a Universidade de Virgínia, localizada na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos. Porém, como dito pelo próprio no comunicado, o desejo por seguir no tênis profissional prevaleceu na decisão do brasileiro. Nesta semana, ele disputou o ATP 250 de Santiago e caiu na estreia do torneio, para o argentino Thiago Tirante. Anteriormente, Fonseca realizou uma campanha histórica no Rio Open, onde atingiu a fase de quartas de final.

Confira o comunicado oficial de João Fonseca na íntegra

Para os fãs e amantes de tênis do mundo todo,