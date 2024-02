Guarulhos vence Monte Carmelo em três sets na Superliga

O Vedacit Guarulhos conseguiu a segunda vitória seguida na Superliga Masculina de vôlei. A equipe paulista recebeu o Azulim/Monte Carmelo e venceu o time do Triângulo Mineiro por 3 a 0, com parciais de 25/19, 27/25 e 25/21. Com o resultado, Guarulhos chega a 12 vitórias na competição e agora está em terceiro lugar na classificação geral.

Após vencer o MOC América na última rodada, Guarulhos entrou em quadra para enfrentar outra equipe que está na zona de rebaixamento da Superliga. O time comandado por Nery Tambeiro confirmou o favoritismo e venceu o duelo em três sets. O treinador poupou o oposto Franco William, um dos principais pontuadores da equipe, que se recupera de um caso de dengue. Mas o ponteiro Lucaian assumiu a responsabilidade de virar a bola e terminou o jogo com 16 pontos, comandando o ataque de Guaurlhos na partida. Já no fundo de quadra, o líbero Filipinho teve mais uma boa atuação e levou o Troféu Viva Vôlei. Com a vitória, o Vedacit Guaurlhos ocupa agora a terceira colocação na classificação geral da Superliga, com 35 pontos. Do outro lado da tabela, o Monte Carmelo é o 11º colocado com 12. As duas equipes voltam a jogar no começo da próxima semana. Na segunda-feira (4), Azulim/Monte Carmelo recebe o Farma Conde São José. Em seguida, no dia 6 de março, Vedacit Guarulhos joga contra o Itambé Minas em Belo Horizonte.