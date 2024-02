Brasil encara a Argentina nas quartas da Copa Ouro Feminina

A seleção brasileira de futebol já conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa Ouro Feminina! Na madrugada de domingo (3), o Brasil fará um clássico contra a Argentina, em busca de uma das vagas na semifinal da competição. A partida acontecerá às 00h15 (no horário de Brasília-DF), no Estádio BMO, em Los Angeles.

Primeiramente, o Brasil assegurou a vaga nas quartas de final após encerrar a fase de grupos de forma invicta, tendo vencido todos os três jogos que disputou. No primeiro confronto, a seleção brasileira venceu Porto Rico por 1 a 0. Logo, encarou a Colômbia e confirmou a vitória pelo mesmo placar. Já na última partida, elas golearam o Panamá por 5 a 0, com destaque para a atuação da atacante Geyse, que marcou duas vezes. Por fim, o Brasil ficou com a segunda melhor campanha geral da Copa Ouro Feminina, com nove pontos conquistados, atrás apenas do Canadá.

Por outro lado, a Argentina se classificou na terceira colocação do grupo A. Na primeira rodada, elas empataram em 0 a 0 contra o México Depois, enfrentaram os Estados Unidos e foram goleadas por 4 a 0. No último confronto, as hermanas venceram a República Dominicana pelo placar de 3 a 0. No ranking geral, a seleção rival encerrou em sétimo lugar, acumulando quatro pontos.