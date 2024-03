Brasil com 20 atletas no Mundial Indoor: veja onde assistir

Vai começar mais uma edição do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo. De sexta (1) a domingo (3), 20 atletas brasileiros vão em busca do pódio na competição que acontece em Glasgow, na Escócia. O evento terá transmissão no Brasil através do SporTV.

O grande nome da delegação brasileira em Glasgow é Darlan Romani. O "Senhor Incrível" conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso na última edição do Mundial Indoor de atletismo e vai em busca de mais uma medalha nessa edição. "Estou treinando bem e torço para conseguir um bom desempenho. Abrimos a temporada com bom resultado, vendo que a preparação está indo bem e saindo conforme o planejado." A final de Darlan já acontece nesta sexta-feira (1). Ainda nas provas de campo, o Brasil também terá Almir Júnior na disputa do salto triplo. O atleta, que já está classificado para os Jogos Olímpicos de Paris, levou a medalha de prata na prova no Mundial de 2018.