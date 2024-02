Brasil avança com sete atletas às quartas do Pro Tour de Dubai

Na fase classificatória da chave masculina do Pro Tour de Dubai de skate park, nos Emirados Árabes Unidos, sete brasileiros garantiram suas vagas nas quartas de final do torneio. Eles se juntarão ao Augusto Akio, o Japinha, que já estava pré-classificado por ocupar a segunda posição do ranking mundial.

O melhor colocado entre os atletas do Brasil foi Luiz Francisco, quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Ele finalizou na terceira posição da classificação geral, atingindo 82.00 na sua segunda volta. Logo abaixo, Héricles Fagundes terminou em sexto, com a nota 77.18. Prata nas Olimpíadas, Pedro Barros (77.04) foi o oitavo lugar, seguido pelo xará Pedro Carvalho (77.01). Fora do top-10, o jovem Kalani Konig, de apenas 16 anos de idade, se classificou em 13º, ao alcançar a pontuação de 75.30. Pedro Quintas (21º) e Dan Sabino (23º) também avançaram às quartas.

Diferente dos seus compatriotas, Murilo Peres, Gui Khury e André Mariano acabaram eliminados do Pro Tour de Dubai, encerrando suas participações nas 33ª, 38ª e 93ª colocações, respectivamente. Quem avançou na liderança foi o australiano Ethan Copeland, dono da marca de 84.22. Logo depois, Viktor Solmunde, da Dinamarca, ficou em segundo com 83.10.