Bia Haddad Maia sofre virada no WTA 500 de San Diego

Na noite desta quarta-feira (28), Bia Haddad Maia fez a sua estreia no WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos. Cabeça de chave número 2 do torneio, a brasileira entrou direto nas oitavas de final, onde enfrentou a britânica Katie Boulter, 49ª colocada do ranking de simples da WTA. Mas Bia perdeu a partida por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4 sendo eliminada do evento.

Bia Haddad Maia fez um bom primeiro set, forçando o saque para pressionar a adversária. No sétimo game do jogo, com a parcial empatada em 3/3, Boulter teve três break points. Mas Bia salvou os pontos para evitar que a adversária ficasse em vantagem. Logo em seguida, a brasileira ganhou dois games seguidos para fechar o set em 6/3. No segundo set, Bia Haddad Maia caiu de rendimento em quadra e Boulter devolveu o 6/3 da parcial anterior. O duelo foi para o terceiro set, onde a britânica seguiu dominante em quadra. Ela quebrou duas vezes o saque de Bia para abrir 5/1 no placar. A brasileira até reagiu, ganhando três games seguidos, mas Boulter fechou o set em 6/4 para ganhar a partida.