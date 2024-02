Sesi Franca x Minas - NBB 2023/2024: onde assistir ao vivo

Sesi Franca e Minas se enfrentam no returno da temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). O duelo está marcado para esta quinta-feira (29), a partir das 20h, no Ginásio Pedrocão, em Franca-SP. Além disso, o duelo vai contar com transmissão ao vivo do SporTV (canal por assinatura) e do NBB no YouTube.

Numa perseguição ao Flamengo, o Sesi Franca faz um duelo direto contra o Minas pela segunda colocação da fase regular. Os atuais campeões vêm de uma sequência de sete vitórias seguidas e detém a vice-liderança pelos critérios de desempate, pois a campanha de ambos os times é de 21-4. Reencontrar a Tempestade traz boas lembranças para o Franca, que eliminou os mineiros na semifinal da última edição e venceu o na partida válida pelo primeiro turno desta temporada.

O Minas vem ensaiando entrar em uma má fase. A equipe mineira liderou o NBB em boa parte do início da temporada. Contudo, de dezembro para cá, a Tempestade acumulou três derrotas. A última delas veio na última rodada no confronto contra o São Paulo em BH, que culminou na perda da ponta da tabela. Apesar disso, os mineiros ainda têm uma partida a menos para retomar o primeiro lugar.