São Paulo x Pinheiros - NBB: onde assistir a partida ao vivo

Em confronto válido pelo segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB), o São Paulo recebe o Esporte Clube Pinheiros pela temporada regular. A partida acontecerá nesta quinta-feira (29), às 20h, no Ginásio do MorumBIS, na capital paulista. Além disso, o duelo terá transmissão do Star +, no streaming, e do NBB BasquetPass.

Após 11 dias sem entrar em quadra, o São Paulo joga em casa em busca de subir algumas posições na classificação geral. No momento, o Tricolor ocupa a 11ª colocação, com uma campanha de 12 vitórias e 14 derrotas. Antes da parada, inclusive, o time do Morumbi perdeu o clássico para o Corinthians pelo placar de 90 a 82. Dessa forma, na ocasião, o destaque da equipe foi o armador Coelho, que finalizou o jogo com 23 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

Assim como o seu adversário, o Pinheiros também não faz uma grande campanha no NBB. A equipe da capital se encontra no 12º lugar e venceu 11 das 25 partidas que disputou no torneio. No último dia 16, eles foram superados pelo Paulistano, em um clássico municipal, onde perderam o duelo por 80 a 51. Quem melhor desempenhou no ECP foi o pivô sérvio Sasa Borovnjak, autor de 15 pontos e nove rebotes.