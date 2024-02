Rafa Matos e Marcelo Melo avançam na chave do ATP de Santiago

O Brasil terá representantes em três duplas nas quartas de final do ATP 250 de Santiago, no Chile. Cabeças de chave no torneio, Rafael Matos e Marcelo Melo venceram, nesta quarta-feira (28), os seus jogos das oitavas de final da competição. Assim, eles se juntam a Orlando Luz na próxima rodada do evento.

Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop foram os primeiros a entrar em quadra, para enfrentar o espanhol Jaume Munar e o argentino Pedro Cachín. A dupla do brasileiro dominou a partida desde o início e venceu por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Nas quartas de final, Melo e Middelkoopr encaram os bolivianos Federico Zeballos e Boris Arias. Em seguida, Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos enfrentaram Fernando Romboli e Marcelo Zormann. Embalados após o título do Rio Open na última semana, Matos e Barrienos fizeram uma boa estreia em Santiago, derrotando os brasileiros em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6 [6]. Eles enfrentam o colombiano Cristian Rodríguez e o equatoriano Diego Hidalgo em busca de uma vaga na semifinal do ATP 250 de Santiago.