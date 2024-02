Praia Clube vence Sesi Bauru pela terceira vez no ano

O Dentil Praia Clube voltou a vencer o Sesi Bauru, dessa vez na Superliga Feminina. Após eliminar a equipe paulista na Copa Brasil e no Campeonato Sul-Americano, as atuais campeãs da Superliga ganharam do Bauru por 3 a 1 (25/16, 25/22, 21/25 e 25/13) pela 18ª rodada da liga nacional. Com o resultado, a equipe mineira segue em terceiro lugar na classificação geral com 41 pontos e 15 vitórias.

O Praia começou melhor na partida, impulsionado por mais uma boa atuação da ponteira russa Sofya Kuznetsova, que comandou o ataque praiano no jogo. Após a equipe mineira abrir 2 a 0 no placar, o Sesi reagiu no terceiro set, vencendo a parcial para diminuir a vantagem das adversárias. Mas o Praia voltou a comandar o jogo no quarto set para ficar com a vitória.

Com 23 pontos, Kuznetsova foi a maior pontuadora da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. "Cada jogo é mais importante para a gente e sempre precisamos garantir os três pontos. Hoje jogamos bem. No terceiro set a gente acabou errando mais, mas nos quarto set nós voltamos para o jogo", analisou a russa.