Marco Túlio Gregório leva a prata no Pan-Americano

Pódio para o Brasil! Na categoria até 96kg masculina do Pan-Americano de levantamento de peso, o brasileiro Marco Túlio Gregório conquistou a medalha de prata na prova do arranco. Com isso, o país subiu ao pódio com os três atletas que levou ao torneio realizado na Venezuela.

Para alcançar a sua conquista, Marco Túlio atingiu a marca de 161kg, sendo superado somente pelo venezuelano Keydomar Vallenilla. Além disso, na última edição do Pan-Americano Adulto, o brasileiro havia finalizado sua participação com um ouro (arranco) e duas pratas (arremesso e somatório total). Amanda Schott foi terceira colocada na categoria até 71kg, enquanto Laura Amaro levou incríveis três bronzes na disputa dos 81kg.

Na sua primeira tentativa na prova do arranco, Marco levantou a marca de 161kg com extrema facilidade. Logo depois, o brasileiro desequilibrou a barra e falhou no levantamento para 166kg. O mesmo ocorreu na terceira e última oportunidade, o que fez com que ele encerrasse a disputa com o peso atingido no início. O resultado deu ao Gregório a medalha de prata, ficando atrás apenas do venezuelano Keydomar Vallenilla.