Mandantes goleiam na 1ª fase da Copa do Brasil sub-17

Começou a edição de 2024 da Copa do Brasil sub-17 de futebol masculino. Nesta quarta-feira (28), aconteceram os primeiros jogos da segunda competição mais importante da categoria no país. Destaque para as classificações do Athletico, Sport, Fluminense, Ceará e São Paulo, que avançaram de fase goleando seus rivais em casa.

A maior goleada no primeiro dia da Copa do Brasil sub-17 veio no confronto entre Athletico e Costa Rica (MS). No CT do Cajú, a molecada do Furacão não deu chances para os adversários e aplicou um contundente 7 a 0. Otávio e Italo marcaram dois gols cada, enquanto Feitosa, Pedro Lucas e Juliano Santini completaram o placar.

Em Bonito, Agreste de Pernambuco, o Sport atropelou o CSP (PB) e garantiu a classificação por 6 a 0. Ainda no Nordeste, o Ceará bateu o Santa Cruz (SE) por 4 a 0. Com esse mesmo placar, o Fluminense e o São Paulo derrotaram o Porto Vitória (ES) e o PSTC (PR), respectivamente.