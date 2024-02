LBF começa com recorde e Corinthians como novidade

CORINTHIANS "DE VERDADE"

A partida de estreia será entre dois dos times novatos: Corinthians e São José, sexta-feira, às 20h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Isso mesmo, o Timão vai mandar seus jogos no Parque São Jorge, diferente de outros tempos, quando disputou a LBF em parceria com a cidade de Americana e chegou a ser campeão em 2017.

"Eu joguei em Americana, naquela equipe onde o Corinthians fez a parceria. Fui muito feliz lá e conquistei muitos títulos, mas agora está sendo diferente. A gente está dentro da casa do Corinthians e eu particularmente me sinto em casa porque desde pequenininha acompanho o Corinthians. Estou super feliz e tenho certeza de que será um sucesso", aposta a pivô Gil Justino.

O adversário da estreia do Corinthians será o São José da ala Nany, que já jogou na NCAA, no basquete espanhol e também na seleção brasileira. "Além de ser um time novo na LBF, é um time novo de idade. Eu sou a segunda mais velha com 26 anos e a Carol, que é a mais velha, tem 28. Então vai ser um time da maioria Sub-23 e queremos surpreender", afirma a jogadora.

NÁDIA DE VOLTA

Outra novidade, o Ponta Grossa traz de volta às quadras a pivô Nádia Colhado. A jogadora, que chegou a jogar na WNBA. "Fiquei dois anos e meio parada por causa de duas cirurgias de LCA (ligamento cruzado anterior do joelho) e também sou paranaense. Então, para mim, é uma grande honra fazer parte desse time de Ponta Grossa. Então, estou duplicadamente feliz: pela minha volta e por estar fazendo parte de um time paranaense", festejou a jogadora.