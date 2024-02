LBF 2024: saiba tudo e onde assistir ao vivo a competição

Vai subir a bola! A partir do dia 1º de março, terá início a edição de 2024 da Liga de Basquete Feminino (LBF), principal competição nacional de clubes da modalidade. Como novidade em relação ao último torneio, a disputa contará com a participação de 11 equipes, um recorde histórico do evento. Além disso, UOL Esporte, Live Basketball BR, Imirante.com, Ge.globo.com e TV Brasil farão a transmissão das partidas.

O confronto de abertura do campeonato ocorrerá já nesta sexta-feira (1), às 20h. No Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo-SP, o Corinthians, estreante na LBF, receberá o São José Basketball, outro novato na disputa. AD Santo André, Bax Catanduva, Ituano, Ponta Grossa Basquete/Curso ASB-PR, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Sodiê Mesquita, Unimed Campinas e Unisociesc Blumenau também competirão na edição de 2024.

"Antes mesmo dela começar, essa temporada já é histórica, com nosso recorde de 11 clubes. Mesmo com todas as dificuldades que se apresentaram nos últimos anos, a LBF vem se tornando cada vez mais forte. Temos parceiros de verdade, que acreditam na modalidade e fazem parte desta evolução. A temporada 2024 da LBF CAIXA foi planejada com muito carinho para que clubes e atletas desfrutem da melhor maneira possível, para que possamos dizer, ao fim, que essa foi a melhor de nossa história", disse Valter Ferreira, presidente da LBF, no lançamento do torneio.